Російський корабель ледь не підбив себе на параді в окупованому Криму (відео)

Як пише Белпартизан, запуск виконав сторожовий корабель "Ладний".

Після пуску з корабля протикорабельна ракета, полетівши невелику відстань, розвалилася. Її уламки розлетілися в різні сторони і впали у воду.

Читайте такожУ Росії розбився вже сьомий з початку літа військовий літак (відео)Раніше, в липні 1998 року під час показових навчань з нагоди Дня ВМФ випущений з малого ракетного корабля "Зарніца" снаряд впав на берег і поранив старшину міліції Дмитра Доценка. У листопаді 1998 року Доценко, який отримав інвалідність II групи, подав у Ленінський суд Севастополя позов до Чорноморського флоту Росії з вимогою компенсації у 350 тисяч гривень. Однак у підсумку суд вирішив стягнути з ЧФ РФ всього 15 тисяч гривень.

Після цієї події Україна заборонила військовим Чорноморського флоту РФ проводити стрільби на військово-морських парадах у Криму.