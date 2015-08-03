В Єрусалимі померла поранена ортодоксальним юдеєм під час гей-параду дівчина

Цю інформацію підтвердили в поліції. Поранена перебувала у тяжкому стані всі ці дні після проведення акції 30 липня, пише Радіо Свобода.

Напад скоїв радикально налаштований чоловік ортодоксального юдейського віросповідання. За даними поліції, нападник якраз вийшов із вʼязниці після відбуття 10-річного покарання за інший схожий інцидент: у 2005 році він скоїв напад на учасників гей-параду. На акції 30 липня, крім дівчини, яка зрештою загинула, нападник поранив іще 5 людей.

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Премʼєр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу заявив у неділю, що його уряд діятиме жорстко щодо вбивств на ґрунті ненависті.