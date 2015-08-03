Білий дім очікує рішення Байдена про участь в президентських виборах - ЗМІ

Про це заявив журналістам прес-секретар президента США Джош Ернест, повідомляє РИА Новости.

"Людина, що володіє таким багатим досвідом і зробила величезний внесок у безпеку і процвітання цієї країни, віце-президент Байден повинен мати право на прийняття рішення у зручний для нього час", - сказав Ернест.

Він нагадав, що раніше віце-президент заявляв про те, що оголосить про своє рішення балотуватися на пост президента США до кінця літа.

"Очевидно, кінець літа наближається, але ще не настав", - сказав Ернест.

В даний час єдиним кандидатом на участь у президентських перегонах від демократичної партії є колишня перша леді країни і колишня держсекретар США Хілларі Клінтон.

Байден раніше двічі заявляв про свій намір брати участь у боротьбі за пост президента США в 1988 і 2008 роках, але не ставав кандидатом від партії.

Вибори глави держави відбудуться в листопаді 2016 року.

Раніше УНІАН повідомляв, що відомий американський підприємець Дональд Трамп лідирує серед претендентів на пост президента США від республіканців. За нього зараз готові проголосувати 18% прихильників цієї партії. На 3% відстає Джеб Буш. Місяць тому Трамп, навпаки, поступався Бушу.