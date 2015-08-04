У Росії судитимуть руферів за розфарбування зірки на висотці у Москві

Про це УНІАН повідомили у прес-службі суду.

"Сьогодні у нас продовження попереднього слухання, воно відбудеться у закритому режимі. Буде визначена дата основного слухання, яке буде відкритим для відвідувачів", - сказав співробітник прес-служби.

Як повідомляв УНІАН, 20 серпня 2014 року вранці невідомі встановили прапор України на висотній будівлі на Котельницькій набережній у Москві, а також пофарбували у жовтий колір шпиль висотки і у синій зірку, що вінчає будівлю.

За гарячими слідами поліція Москви затримала чотирьох підозрюваних: двох хлопців і двох дівчат, яким загрожує до 7 років в'язниці.

На лаву підсудних потрапили Ганна Лепешкіна, Олександр Погребов, Олексій Широкожухов і Євгенія Короткова. Слідство закидає їм дві статті КК РФ. Підсудним загрожують реальні строки ув'язнення. Зараз вони перебувають під домашнім арештом. Їм дозволено виходити з оселі лише на годину в день, крім того, слідчий дозволив Погребову ходити на роботу в автосервіс. До суду і на допити до СК вони приходили також самостійно, без конвою ФСВП.

Читайте такожУ Москві подовжили домашній арешт парашутистам, що проходять у справі про зірку на висотці Всі затримані раніше неодноразово притягувалися до відповідальності за стрибки з висотних будівель у Москві. Але раніше правоохоронні органи розцінювали це лише як адміністративне правопорушення і обмежувалися невеликими штрафами. Тепер їм загрожує вже ув'язнення в колонії - слідство розцінило стрибок не як адміністративне дрібне хуліганство, а як хуліганство, що підпадає під статтю 213 КК РФ, а також додало і вандалізм. Підсудні визнають, що стрибнули з даху, але заперечують участь у розфарбуванні зірки.

22 серпня відповідальність за акцію взяв український руфер Mustang. На своїй сторінці у ФБ він вивісив відповідні фото.

"Я, Григорій (він же Mustang Wanted), громадянин України, змушений не задля красного слівця зробити визнання, спрямоване на звільнення обвинувачених у хуліганстві безневинних російських громадян, які мають всі шанси стати жертвами широко відомого своєю справедливістю Російського правосуддя. Я і є той самий чоловік, який у пориві щирих патріотичних почуттів забрався на дах висотки на Котельньцькій набережній і перефарбував зірку, що її прикрашає, у кольори нашого рідного українського прапора, а потім там же підняв прапор незалежної України, про що у мене є фото та відеодокази", - написав екстремал.

Він зазначив, що цей процес був вельми трудомістким і зайняв у нього практично всю ніч, закінчив він близько 6-ї ранку.

"Громадян Росії, проти яких зараз порушили кримінальну справу і яким світить 7 років, я помітив у цей час на даху будівлі, і варто зазначити, що ми з ними навіть не знайомі", - написав Григорій.

"Визнаю себе винним у "хуліганстві" і готовий постати перед цим судом в обмін на звільнення прекрасної сміливої української дівчини - Надії Савченко", - продовжив він.

Українець написав також, що свій вчинок вважає арт-перформансом, присвяченим Дню Незалежності України, а також усім хлопцям, які зараз захищають його Батьківщину.