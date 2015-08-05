Туреччина оголосила про початок масштабної операції проти "Ісламської держави"

Про це заявив міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу, повідомляє DT.UA з посиланням на Reuters. Він зазначив, що американська авіація і безпілотні літальні апарати вже прибувають на турецькі авіабази.

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Туреччина офіційно схвалила використання своїх авіабаз США і літаків коаліції в кінці липня. "У рамках нашої угоди ми досягли прогресу з надання США наших баз, зокрема Інджирлік", - сказав Мевлют Чавушоглу.

Влада Туреччини стверджує, що буде вести війну проти "будь-якого" виду тероризму, не тільки проти "Ісламської держави". Зокрема, паралельно з початком авіаударів по позиціях ісламістів після теракту в прикордонному місті Суруч, в результаті якого загинули 32 людини, Туреччина почала бомбити позиції курдів, що завершило перемир'я між сторонами. Президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган заявив, що поки не бачить можливості мирного врегулювання з курдами.

В зв'язку з цим турецька поліція почала проводити спецоперації, в рамках яких за кілька днів було затримано більше тисячі чоловік. Поліція затримує підозрюваних у зв'язках як з "Ісламською державою", так і курдів, які можуть бути пов'язані з Робочою партією Курдистану.

Як повідомляє "ЄвроПравда" в ході останньої проведеної в ніч на 5 серпня спецоперації, співробітники департаменту по боротьбі з тероризмом поліції Стамбула затримали щонайменше трьох людей. Поліцейські провели обшуки за 13 адресами в районах Газіосманпаша і Багджилар. Метою поліції були передусім активісти радикальної Партії-фронту революційного народного визволення.