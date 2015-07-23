Туреччина направила військові літаки на кордон із Сирією

Туреччина направила військові літаки на південно-східний кордон із Сирією.

Про це повідомляє Радіо Свобода.

Це сталося після того, як сьогодні на посту біля кордону був застрелений турецький поліцейський. Влада Туреччини підозрює, що це зробили бойовики «Ісламської держави».

За інформацією турецької влади, вогонь по блокпосту відкрили чоловіки, що прибули з території Сирії, яку контролює «Ісламська держава».

Раніше сьогодні на південному сході Туреччини застрелили одного поліцейського, ще один був поранений. Турецькі поліцейські відкрили вогонь у відповідь, у результаті якого один нападник був застрелений.

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Це сталося через день після того, як у турецькому місті Сейланпінар поблизу кордону із Сирією застрелили двох поліцейських. Відповідальність за цей напад на себе взяли бойовики з екстремістської «Курдської робітничої партії». Вони заявили, що вбивство поліцейських було помстою за атаку 20 липня у місті Суруч, у результаті якої загинули 32 людини. Курдські бойовики звинуватили турецьких поліцейських у співпраці з угрупованням «Ісламська держава».

Влада Туреччини заявила, що є «висока ймовірність» того, що вибух у місті Суруч здійснив смертник, пов’язаний із бойовиками «Ісламської держави».