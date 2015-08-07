В Афганістані розбився військовий вертоліт, 17 осіб загинули

Дванадцять солдатів і п'ять членів екіпажу загинули внаслідок аварії вертольота у південній провінції Забуль.

Про це повідомив прес-секретар уряду Гюль Іслам Сеял, передає DT.UA з посиланням на Reuters.

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"Вилетіли два вертольоти. В одного з них були технічні проблеми, і він зв'язався з пілотом іншого і повідомив про аварійну посадку. Щойно він почав сідати, почалося загоряння", - пояснив Сеял.

Міністерство оборони Афганістану підтвердило інформацію про катастрофу, але обіцяв пізніше повідомити про всі деталі. Представник талібів Карі Юсеф Ахмаді написав у себе в Twitter, що це нібито повстанці збили вертоліт. Однак, як наголосив прес-секретар уряду, таліби часто перебільшують успіхи на полі бою.

Як раніше повідомляв УНІАН, 7 серпня поруч з посольством Великобританії в столиці Афганістану терорист-смертник підірвав начинений вибухівкою транспортний засіб.

Кількість жертв і постраждалих в результаті вибуху в центрі Кабула досягла 17 осіб, понад 400 осіб поранено, десятки опинилися під завалами.