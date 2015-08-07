Кількість жертв теракту в Кабулі зросла до 17 осіб, 400 поранені (відео)

08:34, 07 серпня 2015
Світ
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Кількість жертв і постраждалих в результаті вибуху в центрі Кабула зросла до 17 осіб, більш 400 людей поранено, десятки опинилися під завалами.

REUTERS

Про це повідомив представник МО Вахидуллу Майара, повідомляє ТСН з посиланням на Reuters.

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Як повідомлялося раніше, вибух стався в густонаселеному районі в центрі Кабула біля розташування армійського підрозділу. Мішенню терористів, імовірно, була територія, яку використовують афганські спецслужби.

Раніше УНІАН повідомляв, що поряд з посольством Великобританії в столиці Афганістану терорист-смертник підірвав начинений вибухівкою транспортний засіб.

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