Росія за добу знищила майже 320 тонн санкційних продуктів

Про це повідомив Россільгоспнагляд, пише Deutsche Welle.

Зокрема, було знищено 290 тонн рослинної продукції і 29,3 тонни продукції тваринного походження. Знищення продовжиться 7 серпня, оскільки всього було виявлено 407 тонн незаконно ввезеної продукції рослинництва, повідомило відомство.

Про знищення продуктів харчування в деяких областях країни, у тому числі Бєлгородській та Ленінградській, повідомила прес-служба Федеральної служби з ветеринарного і фітосанітарного нагляду.

Читайте такожРосійським чиновникам погрожують в'язницею за поїдання санкційних продуктів

На території аеропорту "Пулково" у Санкт-Петербурзі були спалені 500 кілограмів конфіскованого сиру з Німеччини та 215 кілограмів м'яса з Литви.

7 серпня 2014 року Росія ввела заборону на поставки деяких товарів з країн ЄС, США, Австралії, Канади та Норвегії. 31 липня поточного року уряд Росії затвердив процедуру знищення санкційних продуктів. Згідно з документом, знищення "проводиться будь-яким доступним способом з дотриманням обов'язкових вимог, передбачених законодавством в області охорони навколишнього середовища".