Россільгоспнагляд не знайшов слідів мародерства на місці поховання сиру

Про це повідомляє ТАСС.

"Закопані на полігоні під Білгородом тонни санкційного сиру змішані зі сміттям і непридатні для використання в їжу", - повідомив представник прес-служби Россільгоспнагляду по Бєлгородській області Світлана Запорожченко.

Вона також розповіла, що в п'ятницю представники відомства побували на полігоні та не виявили там "слідів мародерства".

"По-перше, полігон твердих побутових відходів - режимне підприємство. "Гостей" туди пускають тільки в супроводі співробітників. По-друге, навіть якщо невеликий шматочок сиру витримав 45-тонний бульдозер, він вже просто змішаний з брудом на території, де утилізують все міське сміття", - уточнила вона.

Читайте також"Відроджуйся, Росія!": житель Нижньовартовська спалив у дворі шматок сиру і свинини (відео)

Як повідомляв УНІАН, 7 серпня 2014 року Росія ввела заборону на поставки деяких товарів з країн ЄС, США, Австралії, Канади та Норвегії.

31 липня поточного року уряд Росії затвердив процедуру знищення незаконно ввезених до країни санкційних продуктів.

Згідно з документом, знищення "проводиться будь-яким доступним способом з дотриманням обов'язкових вимог, передбачених законодавством в області охорони навколишнього середовища".