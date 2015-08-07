Россільгоспнагляд не знайшов слідів мародерства на місці поховання сиру
Представники відомства побували на полігоні та не виявили там "слідів мародерства"
Про це повідомляє ТАСС.
"Закопані на полігоні під Білгородом тонни санкційного сиру змішані зі сміттям і непридатні для використання в їжу", - повідомив представник прес-служби Россільгоспнагляду по Бєлгородській області Світлана Запорожченко.
Вона також розповіла, що в п'ятницю представники відомства побували на полігоні та не виявили там "слідів мародерства".
"По-перше, полігон твердих побутових відходів - режимне підприємство. "Гостей" туди пускають тільки в супроводі співробітників. По-друге, навіть якщо невеликий шматочок сиру витримав 45-тонний бульдозер, він вже просто змішаний з брудом на території, де утилізують все міське сміття", - уточнила вона.
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Як повідомляв УНІАН, 7 серпня 2014 року Росія ввела заборону на поставки деяких товарів з країн ЄС, США, Австралії, Канади та Норвегії.
31 липня поточного року уряд Росії затвердив процедуру знищення незаконно ввезених до країни санкційних продуктів.
Згідно з документом, знищення "проводиться будь-яким доступним способом з дотриманням обов'язкових вимог, передбачених законодавством в області охорони навколишнього середовища".