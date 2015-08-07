Російські чиновники на банкетах "за обидві щоки" наминали санкційні сири - Навальний

Про це у своєму блозі пише російський опозиціонер Олексій Навальний.

"Деякі співробітники ФБК так розсердилися на кампанію по знищенню продуктів, що, звичайно, почали шукати держзакупівлі пармезану. Причому по датах після введення "антисанкцій", що забороняють європейські продукти. Виявилося, що наминали "санкціонку" наші чиновники за обидві щоки. Прикладів дуже багато", - написав він.

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За словами Навального, мерія Москви регулярно проводить держзамовлення банкетів з санкційною продукцією.

Для прикладу одне із замовлень на буфетне обслуговування мерії Москви більш ніж за 4, 6 млн рублів. При цьому у меню банкету вказана "санкціонка": "сири асорті: брі, рокфор, грюйер, дор-блю".

У Міноборони РФ недавно влаштований бенкет на 7 млн рублів також містив у меню заборонену до ввезення продукцію.

"Салат з креветками і сиром пармезан за 300 тис. бюджетних рублів?! Та це зрада Батьківщині!", - зазначив опозиціонер.

"Поліція теж любить поїсти і укази президента виконувати не поспішає. Контракт на 8,3 млн. рублів на організацію харчування також містить продукти з санкційного списку. І так по кожному відомству, по кожному ФГУПу, по міністерствах і казенним установам. Їдять сир дор-блю, витирають губи серветкою і, повернувшись до камери, розповідають про те, як це правильно - європейські продукти знищувати", - підсумував Навальний.