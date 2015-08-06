У Росії почали знищувати 10 тонн санкціонного сиру за допомогою котка

Про це повідомили в Россільгоспнагляді, передає Російська служба Бі-бі-сі.

"Почалося знищення санкційної продукції у Бєлгороді. За уточненими даними, партія продукції, що підлягає знищенню, становить 10 тонн, а не 7 тонн, як повідомлялося раніше", - розповіла прес-секретар Россільгоспнагляду Юлія Мелано агентству ТАСС.

За її словами, сир буде роздавлений за допомогою котка, а потім буде переміщений в спеціально викопану яму.

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Згідно з указом російського президента Володимира Путіна, в четвер в Росії повинні були почати знищувати заборонені до ввезення харчі.

7 серпня 2014 року Росія ввела заборону на поставки деяких товарів з країн ЄС, США, Австралії, Канади та Норвегії. 31 липня уряд Росії затвердив процедуру знищення незаконно ввезених в країну санкційних продуктів. Згідно з документом, знищення "проводиться будь-яким доступним способом з дотриманням обов'язкових вимог, передбачених законодавством в області охорони навколишнього середовища".