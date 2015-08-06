У мережі з'явилися перші фото знищення санкційного сиру в Росії (відео, фоторепортаж)

У Россільгоспнагляді повідомили, що сир був затриманий на російському кордоні в кінці минулого місяця, передає Znak.com.

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"Сиру було дуже багато — цілий КАМАЗ. Дещо в коробках і дещо без упаковки. Його розчавили 45-тонним катком", – зазначили в прес-службі відомства.

Процес знищення 10 тонн сиру зайняв близько години.