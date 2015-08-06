У мережі з'явилися перші фото знищення санкційного сиру в Росії (відео, фоторепортаж)
15:08, 06 серпня 2015Світ
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У Бєлгородській області Російської Федерації на полігоні твердих відходів бульдозером знищили не менше 10 тонн сиру, який потрапив під санкції.
У Росії знищують санкційний сир / Znak.com
У Россільгоспнагляді повідомили, що сир був затриманий на російському кордоні в кінці минулого місяця, передає Znak.com.
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"Сиру було дуже багато — цілий КАМАЗ. Дещо в коробках і дещо без упаковки. Його розчавили 45-тонним катком", – зазначили в прес-службі відомства.
Процес знищення 10 тонн сиру зайняв близько години.
7 серпня 2014 року Росія ввела заборону на поставки деяких товарів з країн ЄС, США, Австралії, Канади та Норвегії. 31 липня уряд Росії затвердив процедуру знищення незаконно ввезених в країну санкційних продуктів. Згідно з документом, знищення "проводиться будь-яким доступним способом з дотриманням обов'язкових вимог, передбачених законодавством в сфері охорони навколишнього середовища".
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