Конфлікт між Кремлем і США не настільки гострий, щоб в хід пішла ядерна зброя – FT

Це дозволило закінчити Другу світову війну, уникнути довготривалої і дорогої війни проти Японії і змусити Холодну війну бути холодною.

"Однак постає питання не скільки історичне, як щодо майбутнього: чи вдасться світові прожити наступні 70 років без застосування ядерної зброї? Якщо коротко відповісти, то ні", - пише сторінках Financial Times президент Councilon Foreign Relations Річард Хаасс, пише DT.UA.

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Він додає, що за останні роки вірогідність застосування ядерної зброї суттєво зросла і, схоже, зросте ще більше. Щоправда, навряд чи до цього вдасться хтось із п'ятірки ядерних держав, до якої входять США, Росія, Китай, Великобританія і Франція. У всіх цих країн, окрім потужних арсеналів, є ще й добре розвинена розвідка. Це зменшує вірогідність катастрофічних помилок і прорахунків.

"Єдина країна, яка завдає клопоту, - це Росія. Тому що дії президента Путіна обмежені значно менше, ніж у будь-кого з його попередників з часів Йосипа Сталіна. Але політичний конфлікт між Кремлем і США не настільки гострий, щоб в хід пішла ядерна зброя", - пише експерт.

Небезпечним сценарієм у Росії може стати початок політичної нестабільності і хаосу. Тоді терористи змогли б захопити російські ядерні бомби. Однак, на думку Хаасса, до застосування такого арсеналу більше схильні ті країни, які отримали її не так давно: Північна Корея і Пакистан.

"Запобігання подальшого розповсюдження ядерного озброєння і його застосування, напевне, стане найбільш складним завданням в ХХІ столітті. Сподіваюся, світ з ним впорається", - пише автор.