"Смерть пармезана": у мережі піснею висміяли спалення санкційних продуктів у Росії (аудіо)

Так, російський поет Андрій Орлов написав вірш про знищення російських сирів у РФ, назвавши його "Смерть пармезана".

СМЕРТЬ ПАРМЕЗАНАТам вдали за рекой жарко печи горят,Пограничникам грозным не спится,Но не зная о том, пармезанский ... Posted by Андрей Орлов on 6 августа 2015 г.

У свою чергу користувач Заза Заалішвілі поклав слова вірша на музику, перетворивши їх на ліричну пісню у власному виконанні.

Смерть пармезана на слова Орлуши Не мог удержатся... и спел на актуальную темуСанкции Российских властей"Смерть пармезана" на слова Орлушиисполнил Заза Заалишвили Posted by Zaza Zaalishvili on 9 августа 2015 г.

Як повідомляв УНІАН, 29 липня президент РФ Володимир Путін підписав указ про знищення ввезених на територію РФ продуктів, що потрапили під ембарго. Після цього уряд РФ затвердив правила знищення санкційних продуктів. Указ Путіна почав діяти з 6 серпня.

Між тим 87% росіян, згідно з опитуванням соціологічного центру ЦІМЕС, виступають проти знищення санкційних продуктів.