Більшість росіян не підтримала рішення Путіна щодо масового знищення санкційних продуктів

Про це свідчить опитування соціологічного центру ЦИМЭС, результатами якого має у розпорядженні УНІАН.

Соціологи опитали понад 22 тис. інтернет-користувачів з Росії.

43,6% з них вказали, що ставляться до знищення продуктів «скоріше негативно», так як не розуміють, навіщо це робити, коли в країні стільки незаможних людей і соціальних установ, де не забезпечуються норми харчування.

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42,4% відповіли «негативно», так як знищення санкційної продукції не несе для російського виробництва ніякої користі, а швидше є актом агресії. В коментарях респонденти нерідко згадували воєнні роки і говорили, що «палити продукти в країні, в якій пишаються героїзмом блокадного Ленінграда, – це саме натуральна наруга над пам'яттю та історією».

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Позитивно до знищення санкционных продуктів поставилися менше 10%.

4,9% заявили, що ставляться «позитивно. Це необхідний захід в нинішній політичній ситуації», 4,6% - «скоріше позитивно. Знищувати продукти, звичайно, цинічно, але нам не потрібно європейське, ми повинні піднімати своє виробництво».

4,4% - вагалися з відповіддю.

Довідка УНІАН. Влітку 2014 року Євросоюз, а також США, Канада, Японія і ряд інших країн оголосили про нові санкції щодо осіб, компаній, банків і деяких секторів російської економіки з-за дій, спрямованих на дестабілізацію ситуації в Україні. Перший етап санкцій був введений ще в березні – після анексії РФ українського Криму.

7 серпня 2014 року російська влада оголосила про заборону поставок ряду продовольчих товарів з країн, які запровадили або підтримали санкції проти Росії. Серед держав, які потрапили під дію російських санкцій, США, країни ЄС, Канада, Австралія, Норвегія, Швейцарія, Японія.

24 червня цього року Путін заявив про підписання указу про продовження на рік заходів у відповідь на санкції Заходу. Заборона на ввезення таких продуктів діє до 5 серпня 2016 року.

29 липня Путін підписав указ про знищення ввезених на територію РФ продуктів, що потрапили під ембарго. Він почав діяти з 6 серпня.