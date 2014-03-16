НАТО проведе розвідувальні польоти над Польщею та Румунією через ситуацію в Україні

"Рада НАТО у понеділок вирішила провести розвідувальні польоти AWACS над Польщею та Румунією в рамках зусиль альянсу зі спостереження за кризою в Україні. Всі розвідувальні польоти будуть проводитися тільки над територією альянсу", - зазначив він, повідомляє РИА Новости.

За його словами, польоти будуть проводитися з баз НАТО, розташованих в Гайленкірхен (Німеччина) і в Уоддінгтон (Великобританія).

Він додав, що перший розвідполіт очікується найближчими днями. "Літаки НАТО AWACS - це підрозділи високого ступеня готовності, і можуть бути задіяні в стислі терміни. Ми очікуємо перший політ найближчими днями", - сказав співрозмовник агентства.