НАТО проведе розвідувальні польоти над Польщею та Румунією через ситуацію в Україні
22:03, 16 березня 2014Політика
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Розвідувальні літаки НАТО з радарної системою AWACS патрулюватимуть повітряний простір над Польщею та Румунією, щоб спостерігати за ситуацією в Україні, повідомив представник альянсу.
Фото : NATO.int
"Рада НАТО у понеділок вирішила провести розвідувальні польоти AWACS над Польщею та Румунією в рамках зусиль альянсу зі спостереження за кризою в Україні. Всі розвідувальні польоти будуть проводитися тільки над територією альянсу", - зазначив він, повідомляє РИА Новости.
За його словами, польоти будуть проводитися з баз НАТО, розташованих в Гайленкірхен (Німеччина) і в Уоддінгтон (Великобританія).
Він додав, що перший розвідполіт очікується найближчими днями. "Літаки НАТО AWACS - це підрозділи високого ступеня готовності, і можуть бути задіяні в стислі терміни. Ми очікуємо перший політ найближчими днями", - сказав співрозмовник агентства.
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