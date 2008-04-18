Путін прокоментував чутки про своє «розлучення і майбутній шлюб»

На прес-конференції Президента Росії Володимира Путіна і Сильвіо Берлусконі кореспондент «Независимой газеты» поставила питання з приводу чуток про майбутнє весілля президента Росії з Аліною Кабаєвою. «Як ви до цього особисто ставитеся? Чи правда, що ви розлучилися зі своєю дружиною і ваша донька живе в Мюнхені?» - поставила запитання журналістка.

«Перше, що я хочу сказати. У тому, що Ви сказали, немає жодного слова правди», - сказав Путін. «Друге, ви згадали статтю в одній з наших газет, в якій дійсно згадується наша чемпіонка з гімнастики Аліна Кабаєва.», - сказав президент. «І в інших публікаціях подібного роду згадуються успішні і красиві дівчата. І думаю, що не буде несподіванкою, якщо я скажу, що вони всі мені подобаються. Також як і всі російські жінки», - додав він.

При цьому Путін відзначив, що незважаючи на те, що «суспільство, звичайно, має право знати, як живуть люди, зайняті публічною діяльністю», у кожної людини існує приватне життя, втручатися в яке нікому не дозволено. «Я завжди погано ставився до тих, хто з якимсь грипозним носом і зі своїми еротичними фантазіями лізе в чуже життя», - додав він.

Газета.ру