У Грузії проходять жалобні заходи до 7-ї річниці війни з Росією (фоторепортаж)

Участь у заходах взяли президент, прем'єр-міністр, керівництво збройних сил. Вони, зокрема, поклали квіти до могил загиблих військовослужбовців на Мухатгвердському кладовищі, передає Радіо Свобода.

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Представники партії "Єдиний національний рух" (партії екс-президента Міхеїла Саакашвілі) і депутати від правлячої коаліції "Грузинська мрія" участь у заходах беруть нарізно через розбіжності у поглядах на цю війну.

Однопартійці Саакашвілі стверджують, що обороняли країну від російської агресії, а депутати від правлячої коаліції та їхні лідери звинувачують екс-президента у нездатності уникнути війни.

Прем'єр-міністр Іраклій Гарібашвілі заявив, що Грузія має "залікувати рани війни" з Росією, але території Абхазії і Південної Осетії він вважає окупованими Росією.

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В ніч з 7-го на 8-е серпня 2008 року російські військові увійшли до Грузії після спроби Тбілісі відновити контроль над самопроголошеними республіками Південна Осетія і Абхазія. У результаті 5-денної війни Росія визнала незалежність двох грузинських регіонів – Абхазії і Південної Осетії та ввела додаткові війська й озброєння на свої військові бази на цих територіях. Усі держави світу – за винятком Росії, Венесуели, Нікарагуа і Науру – визнають ці регіони територією Грузії, окупованої Росією.

За офіційними даними грузинської влади, в результаті подій 2008-го загинуло більше 400 людей, понад 2 тисячі були поранені.