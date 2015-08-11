В Росії почали знищувати заборонені продукти в багажі

Про це повідомляє Meduza.

"Россільгоспнагляд на 11 серпня 2015 року знищив 552 кілограма санкційних продуктів, які люди привезли в Росію в багажі. Продукти вилучали в Приморському краї, Сахалінської області, Калінінградській області, Санкт-Петербурзі та Ленінградської області", - говориться в статті.

Повідомляється, що загалом російські власті знищили 41 тонну продовольства, яке потрапило під дію санкцій.

"За який термін відзвітував Россільгоспнагляд, невідомо. Першого дня дії постанови уряду про знищення продуктів було знищено 290 тонн їжі", - повідомляє видання.

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На форумі, присвяченому російської митниці, 3 серпня один з користувачів розповів, що в його знайомих в Шереметьєво вилучили 10 упаковок хамона по 600-700 грамів, пояснивши це новим порядком знищення продуктів. При цьому в указі президента РФ Володимира Путіна говориться, що він не стосується ввезення продуктів фізичними особами. Згідно з нормами, громадяни Росії мають право ввозити до п'яти кілограмів продуктів тваринного походження (на особу).