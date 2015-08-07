Їжі стає дедалі менше: У Росії бульдозером розчавили 20 тонн нектаринів

14:19, 07 серпня 2015
Світ
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Знищення санкційної продукції відбувалося напередодні не тільки в "Пулково", але і на полігоні в Ленобласті, де розчавили бульдозером 20 тонн санкційних нектаринів.

REUTERS

Як повідомляє "Росбалт" з посиланням на прес-службу управління Россільгоспнагляду по Петербургу і Ленобласті, фрукти ліквідували вночі методом "механічного руйнування". Нектарини ввезли через Білорусію за підробленими фітосанітарним сертифікатами оформленим нібито в Марокко. У Марокко повідомили, що сертифікати не видавали. Таким чином, фрукти, ймовірно, були завезені з Європи.

Всього ж виявлено понад 40 тонн персиків і нектаринів з підробленими сертифікатами. Але знищили поки тільки нектарини. Партію виявили на складі тимчасового зберігання.

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Де саме буде знищуватися вся санкційна продукція і яким способом, у Россільгоспнагляді поки не повідомили.

Як повідомляв УНІАН, у Росії з 6 серпня почав діяти указ про знищення продуктів, що потрапили під російське ембарго. Відповідний документ президент РФ Володимир Путін підписав 29 липня.

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