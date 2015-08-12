Швейцарія знімає санкції з Ірану

Про це повідомляють РИА Новости з посиланням на Федеральну рада країни.

Швейцарія з 13 серпня знімає санкції з Ірану, дію яких було призупинено з січня 2014 року.

"12 серпня 2015 року, приймаючи до уваги вирішальний поворот у переговорах стосовно досьє, відкритого вже 12 років, Федеральна Рада ухвалила рішення зняти санкції з Ірану, дію яких було призупинено з січня 2014 року... Відповідні зміни до законодавства набувають чинності 13 серпня 2015 року", — говориться в документі.

Зокрема, мова йде про заборону комерційної діяльністі та торгівлі дорогоцінними металами з державними органами Ірану, заборону на торгівлю нафтохімічною продукцією, іранськими нафтопродуктами та транспортування іранської нафти.

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Як повідомляв УНІАН, Іран входить до ОПЕК та є одним з найбільших світових експортерів нафти. До введення санкцій, що почалися в середині 2000-х років, його експорт становив близько 2,5 мільйонів барелів нафти на добу. Зараз, за даними ОПЕК, він експортує 1,9 мільйона барелів на добу, в основному, до країн Азіатського-Тихоокеанського регіону.