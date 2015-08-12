Причиною вибуху в Китаї могла стати детонація цистерн з пальним, постраждали не менше 50 осіб

Не менше півсотні людей отримали поранення різного ступеня тяжкості в результаті вибуху в порту китайського міста Тянцзінь.

Як повідомляє Русская служба Би-би-си з посиланням на агентство "Сіньхуа", на даний момент у лікарні доставлено 50 постраждалих, проте поранені продовжують надходити. Агентство не виключає, що загальна кількість потерпілих може скласти сотні людей. Відомостей про загиблих немає.

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У повідомленні уточнюється, що причиною вибуху могла стати детонація контейнерів з вибуховими речовинами і цистерн з пальним у вантажному терміналі міського порту. При цьому офіційної інформації на цей рахунок поки немає.

На викладених в інтернет відеозаписах видно, що вибух супроводжувався яскравим спалахом, а вогняний стовп зметнувся на десятки метрів. З'явилися і фотографії закривавлених людей в розірваному одязі, виходять з портового району.

За даними китайського телеканалу CCTV, в результаті вибуху в довколишніх будинках вибило вікна та двері. Кілька висотних будинків знеструмлені. Телеканал стверджує, що на місці вибуху стався витік газу, але підтвердження поки не надходило.