Через потужний вибух у Китаї зупинено один з найшвидших у світі суперкомп'ютерів

Як повідомляє агентство Сіньхуа, суперкомп'ютер знаходиться в Національному суперкомпьютерном центрі в Тяньцзіні, в декількох кілометрах від місця, де стався вибух.

Відомо, що вибуховою хвилею було зруйновано частину стель всередині суперкомп'ютерного центру.

За словами директора центру Лю Гуанміна, після вибуху комп'ютер працював нормально. Проте співробітники центру вирішили відключити його в ручному режимі з міркувань безпеки.

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Tianhe-1A, який здатний виробляти 2,57 квадрильйона операцій в секунду, в 2010 році був визнаний найшвидшим комп'ютером свого класу.

Вибухи і подальша пожежа сталися ввечері 12 серпня в портовому місті Тяньцзін, розташованому в 120 кілометрах на південний схід від Пекіна. Причиною стала детонація вибухових речовин в одному з контейнерів на території порту. За оцінками китайського сейсмологічного центру, по силі вибухи були еквівалентні трьом і 21 тоннам тротилу.