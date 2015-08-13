Близько 1500 автомобілів Renault згоріли унаслідок вибуху у Китаї (фоторепортаж, відео)

Про це повідомляє агентство Bloomberg з посиланням на виробника авто.

За оцінкою компанії, вартість пошкоджених та знищених вогнем машин, які зберігалися на складі Renault, склала близько 210 млн юанів ($33 млн), при цьому в розрахунках компанія виходила з ціни найдешевшої моделі Renault для Китаю. Ці цифри не є кінцевими, точна сума збитку встановлюється.

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Як зазначає видання, Тяньцзінь є одним з найбільших китайських портів щодо імпорту автомобілів у Китаї. Автовиробники використовують його для доставки і зберігання машин перед відправкою до інших районів країни. У портовому місті, який знаходиться в 120 км від Пекіна, проживають понад 15 млн осіб.

Як повідомляв УНІАН, унаслідок вибухів, що прогриміли у Тяньцзіні пізно ввечері в середу, загинули щонайменше 50 осіб і понад 500 постраждали. Місто перетворився в палаючі руїни.