Близько 1500 автомобілів Renault згоріли унаслідок вибуху у Китаї (фоторепортаж, відео)
Вибухи на складі небезпечних хімічних речовин у китайському порту Тяньцзінь призвели до серйозних пошкоджень близько 1500 автомобілів Renault.
Про це повідомляє агентство Bloomberg з посиланням на виробника авто.
За оцінкою компанії, вартість пошкоджених та знищених вогнем машин, які зберігалися на складі Renault, склала близько 210 млн юанів ($33 млн), при цьому в розрахунках компанія виходила з ціни найдешевшої моделі Renault для Китаю. Ці цифри не є кінцевими, точна сума збитку встановлюється.
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Як зазначає видання, Тяньцзінь є одним з найбільших китайських портів щодо імпорту автомобілів у Китаї. Автовиробники використовують його для доставки і зберігання машин перед відправкою до інших районів країни. У портовому місті, який знаходиться в 120 км від Пекіна, проживають понад 15 млн осіб.
Як повідомляв УНІАН, унаслідок вибухів, що прогриміли у Тяньцзіні пізно ввечері в середу, загинули щонайменше 50 осіб і понад 500 постраждали. Місто перетворився в палаючі руїни.