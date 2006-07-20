Данія звернулася до України по допомогу

Уряд Данії звернувся до уряду України з проханням про допомогу в евакуації датських громадян, які перебувають на території Лівану.

Як повідомили УНІАН у прес-службі МЗС, у відповідь МЗС України оперативно повідомило про можливість надання необхідної допомоги.

Допомога української сторони в евакуації датських громадян з Лівану забезпечила надання датською стороною квоти для евакуації українських громадян транспортними засобами Данії.

У відповідь на звернення посольства України та інших дипломатичних представництв, акредитованих в Ізраїлі, ізраїльська сторона гарантувала, що після належної координації дій Сили оборони Ізраїлю не будуть створювати перешкод евакуації іноземців з Лівану.

Як повідомляв УНІАН, станом на 19 липня з Лівану евакуйовано близько 400 українців. Всього в Лівані на консульському обліку перебуває 1656 громадян України.

Для включення до списку евакуації громадянам України необхідно звернутися із відповідною заявою до посольства України в Лівані. До списку евакуації включаються усі українські громадяни, незалежно від того, чи стоять вони на консульському обліку в посольстві, легально або нелегально перебувають на території Лівану. Для внесення до списків необхідно пред’явити документ, який засвідчує приналежність особи до громадянства України.

Адреса посольства України в Лівані: м.Бейрут, Sin el-Fil. Jisr Al-Bacha, Al-Bacha Gardens, Bloc В.

Телефони „гарячої” лінії, за якими громадянам України та їхні родичі можуть звертатися для вирішення питань евакуації: Департамент консульської служби МЗС України - (044) 238-16-57; 238-15-88; 279-62-06 (цілодобово); Посольство України в Лівані - (8-10-9611) 510-527; 510-531.