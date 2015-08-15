В "Ісламській державі" жінок за недотримання дрес-коду карають ударами батогом

За її словами, представниці цієї структури регулярно влаштовують рейди на ринки міст, що перебувають під контролем бойовиків. Там вони виявляють жінок, які ігнорують встановлені правила, повідомляє ТСН.

Порушенням, зокрема, вважається перебування в громадському місці в одязі (абае або нікабі), який прикрашений принтом.

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Дівчатам, яка вчинили проступок вперше, виносять попередження. У разі якщо увагу поліції моралі буде привернуто повторно, порушницю доставляють в штаб-квартиру підрозділу і карають 20 ударами батогом. За опір передбачено ще стільки ж ударів.

В лютому 2015 року в ІД був випущений звід правил для мешканок халіфату. Згідно з цими нормами, в ідеалі дівчина повинна бути видана заміж у віці від 9 до 17 років. Після вступу в шлюб її єдиним завданням має стати ведення домашнього господарства і виховання дітей. При цьому бажано, щоб жінка залишала житло тільки у виняткових обставинах. Бажано також, щоб жінка завжди була в закритому одязі. Модні магазини і салони краси автори трактату називають витвором диявола.