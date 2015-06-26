"Ісламська держава" дозволила вступати в шлюб з дев'ятирічними дівчатками - ЗМІ

Про це повідомляє Лента.ру з посиланням на The Daily Mail.

За інформацією видання, на стінах Ракки — сирійської столиці ІД — з'явилися плакати, які закликають жителів міста надати їх незаміжніх дочок у користування бойовикам, щоб дівчата "могли виконати свій обов'язок у секс-джихад". Тим, хто відмовиться, бойовики загрожують покаранням за законами шаріату.

Крім цього, оголошено звід правил, згідно з яким мусульманин може брати в дружини дівчат віком від дев'яти років, а також допускається секс з рабинею, не досягла статевого дозрівання.

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Терористична організація ІД з'явилася в Іраку в 2006 році. Влітку 2014-го вона встановила контроль над деякими територіями Сирії та Іраку і проголосила халіфат зі столицею в Мосулі. З серпня того ж року США наносять авіаудари по позиціях ІД, також для боротьби з угрупуванням була сформована міжнародна коаліція.

Раніше УНІАН повідомляв, що в Сирії бойовики Ісламської держави стратили двох неповнолітніх хлопців за порушення посту у священний місяць Рамадан.