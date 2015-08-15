ООН не може перевірити повідомлення про можливу хіматаку з боку ІД в Іраку

Про це повідомив офіційний представник генерального секретаря всесвітньої організації Стефан Дюжаррик, передає ТАСС.

У той же час він підкреслив, що на даний момент у ООН "немає можливості незалежно визначити, що саме сталося". "Це - район, в якому немає присутності ООН, але, звичайно, ми продовжуємо спостерігати за ситуацією", - сказав Дюжаррик.

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"Ми засуджуємо і виступаємо проти будь-якого застосування хімічної зброї проти цивільних або інших осіб", - додав він.

Як повідомляв УНІАН раніше, в США вважають, що бойовики ІДІЛ використовували на початку цього тижня газ іприт проти курдських сил в Іраку, що свідчить про наявність у ісламістів забороненого хімічної зброї.