Росії до СОТ залишилося два протоколи

Росія сьогодні підписала протокол про завершення двосторонніх переговорів із Об`єднаними Арабськими Еміратами в рамках приєднання до Світової організації торгівлі.

Як повідомляється на сайті «Вести», про це повідомив журналістам віце-прем`єр, міністр фінансів РФ Олексій КУДРІН.

"Підписана угода свідчить про намір сторін розвивати й посилювати двосторонню співпрацю в економічній сфері в рамках багатосторонньої торгової системи, сприяти інтенсифікації взаємної торгівлі й зміцненню дружніх відносин", - сказав він після церемонії підписання протоколу.

Російський міністр, який підписав протокол із російської сторони, зазначив "високу переговорну активність і конструктивність позиції ОАЕ з питання про приєднання Росії до СОТ". Зі сторони ОАЕ підпис на документі поставила міністр зовнішньої торгівлі ОАЕ шейха Любна аль-КАСІМІ.

Тепер Росії залишилося лише завершити двосторонні переговори із Саудівською Аравією й вирішити питання за раніше підписаним протоколом із Грузією. За попередніми оцінками О.КУДРІНА, є можливість протягом найближчих місяців завершити й ці переговори, й багатосторонні. Потім триватимуть ратифікаційні процедури.