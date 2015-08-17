Уряд Росії призупинив індексацію матеріальної допомоги для чорнобильців

Відповідний документ розміщено на порталі правової інформації РФ.

Крім цього, не будуть індексуватися допомоги на утримання собак-провідників і поховання.

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Розмір допомоги повинен відповідати рівню інфляції у РФ, який встановлений законом про держбюджет. Розмір індексації допомоги для чорнобильців встановлюється таким же чином.

Індексація розміру вартості послуг поховання, а також розміру соціальної допомоги на поховання також повинна була відбуватися з урахуванням очікуваного рівня інфляції.