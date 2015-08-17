Уряд Росії призупинив індексацію матеріальної допомоги для чорнобильців
14:41, 17 серпня 2015Світ
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Уряд Росії прийняв рішення призупинити до 1 січня 2016 року індексацію матеріальної допомоги для чорнобильців.
Reuters
Відповідний документ розміщено на порталі правової інформації РФ.
Крім цього, не будуть індексуватися допомоги на утримання собак-провідників і поховання.
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Розмір допомоги повинен відповідати рівню інфляції у РФ, який встановлений законом про держбюджет. Розмір індексації допомоги для чорнобильців встановлюється таким же чином.
Індексація розміру вартості послуг поховання, а також розміру соціальної допомоги на поховання також повинна була відбуватися з урахуванням очікуваного рівня інфляції.
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