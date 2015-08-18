Військові підрозділи США в Болгарії будуть посилені важкою військовою технікою

Про це повідомляє DT.ua з посиланням на Military Times.

Прес-секретар Корпусу морської піхоти США в Європі капітан Річард Улш заявив, що підрозділ американських морських піхотинців в Болгарії буде посилений чотирма танками "Абрамс", трьома гаубицями та шістьма броньованими розвідувальними машинами.

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Дана військова техніка буде доставлена із штату Північна Кароліна в місто Бремерхафен (Німеччина), а потім на територію Болгарії.

Раніше УНІАН повідомляв, що для стримування вірогідної російської агресії в Європі фахівці оборонного відомства США пропонують відправити у кілька країн Балтії та Східної Европи танки, бойові машини піхоти й іншу важку техніку, а також до п'яти тисяч солдатів.