У Чечні розстріляли двох малолітніх племінниць представника омбудсмена

У Чечні в результаті обстрілу загинули дві дівчинки. На дорозі, що веде з Ведено до Шалі, з лісового масиву невідомі обстріляли дві машини, в яких перебував представник чеченського омбудсмена у Веденському районі Хасамбек Зубайраєв, його батько, брат і дві племінниці. «В результаті обстрілу від отриманих ран дві дівчинки у віці п`яти і восьми років померли на місці події», - повідомив телефоном уповноважений з прав людини в Чечні Нурді Нухажієв, пише Газета.ру.

За його словами, загинули Хеді і Мату Сайдумови. «Вогонь вівся з підстовбурних гранатометів і стрілецької зброї. Також поранені батько Зубайраєва, його брат. Хасамбек Зубайраєв отримав легке вогнепальне поранення», - сказав омбудсмен.

«Зубайраєв, який має вищу духовну освіту, у Веденському районі активно роз`яснював і підтримував рішення, що приймалися президентом республіки Рамзаном Кадровим у зв`язку з ситуацією, що склалася в батальйоні «Восток» . В цілому таку ж позицію займає і весь апарат омбудсмена і правозахисне співтовариство», - сказав Нухажієв. За його словами, «ми не можемо стверджувати, що до того, що трапилося причетні військовослужбовці батальйону «Восток” але цілком обгрунтовані підозри у нас є, і вважаємо необхідним, щоб слідство разом з іншими відпрацювало і цю версію».