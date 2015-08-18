BBC: За кіберзлочини в Китаї заарештовано 15 тисяч людей

У Китаї за підозрою у різних кіберзлочинах заарештовано близько 15 тис. осіб, повідомило міністерство громадської безпеки країни, пише BBC Україна.

Китайські правоохоронці не пояснили, про який період часу йде мова.

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Як зазначає кореспондент ВВС, у Китаї працює досить складна система цензури в інтернеті, а у липні 2015 року влада запропонувала проект нового закону про кібербезпеку, який передбачає посилення контролю за поширенням даних в мережі.

Також заплановано створити підрозділи інтернет-поліції.