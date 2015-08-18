BBC: За кіберзлочини в Китаї заарештовано 15 тисяч людей
22:28, 18 серпня 2015Світ
168 0
У липні 2015 року влада запропонувала проект нового закону про кібербезпеку, який передбачає посилення контролю за поширенням даних в мережі.
REUTERS
У Китаї за підозрою у різних кіберзлочинах заарештовано близько 15 тис. осіб, повідомило міністерство громадської безпеки країни, пише BBC Україна.
Китайські правоохоронці не пояснили, про який період часу йде мова.
Читайте такожСША і Великобританія будуть разом боротися з кіберзлочинцями - ЗМІ
Як зазначає кореспондент ВВС, у Китаї працює досить складна система цензури в інтернеті, а у липні 2015 року влада запропонувала проект нового закону про кібербезпеку, який передбачає посилення контролю за поширенням даних в мережі.
Також заплановано створити підрозділи інтернет-поліції.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter