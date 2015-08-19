У МЗС РФ вважають "заказухою" розслідування причин катастрофи MH17

Про це заявила глава департаменту інформації і друку МЗС РФ Марія Захарова в інтерв'ю Комсомольській правді.

"Ми вже на другий день після катастрофи почули від США, що вони знають, хто збив літак. Напередодні річниці трагедії посол США в Росії Джон Теффт публічно повторив, що їм це відомо. Якщо є країна, яка все знає, то чому дані про це не публікуються? Чому не подаються докази? Так не буває! Є таке поняття - «заказуха». Ось саме така замовлена пропаганда йде проти Росії незалежно від того, що там було насправді", - додала вона.

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Захарова вважає, що ці дії тягнуть за собою "два страшні наслідки". "По-перше, збирається будь-яка інформація, щоб очорнити нашу країну. По-друге, нікому немає справи до правди - чому загинули ці люди? Виходить, що найголовніше - в перші ж дні призначити винного з тих, з ким у тебе протиріччя. Сфабрикувати дивну історію з недофактів, усю напівзакриту, і все це підвести під Радбез ООН, влаштувавши судилище. Розслідування виявляється справою десятою", - зазначила вона.

Захарова додала, що Росія "запобігла катастрофі на Радбезі ООН щодо політизації трагедії". "Тиск США відбувається скрізь, і все, що ми зараз бачимо, це результат колосального тиску супердержави на всіх гравців", - сказала вона.

Раніше УНІАН повідомляв, що альтернативою створення трибуналу по справі MH17 може стати "гібридний суд", який дозволить обійти російське вето і допомогти в справі розслідування знищення малайзійського Boeing.