В аеропорту Бангкока подвоїли кількість охорони і поставили блокпости після кривавого теракту

Зараз в будівлі аеропорту подвоєно кількість охорони, пише ТАСС з посиланням на управління національної поліції. Термінал і багажне відділення патрулюють кінологи з собаками. На під'їздах до аеропорту встановлені три додаткових блокпоста для перевірки транспорту, що в'їжджає на територію повітряної гавані.

Адміністрація аеропорту рекомендує пасажирам вирушати в дорогу за 5-6 годин до часу вильоту, оскільки підвищені заходи безпеки можуть зайняти додатковий час.

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За інформацією місцевих ЗМІ, після трагічних подій в Бангкоку більшість азіатських перевізників заявили, що протягом місяця не будуть стягувати додаткову плату зі своїх клієнтів, які побажають відмовитися від перельоту в столицю Таїланду.

В результаті вибуху, що стався в Бангкоку 17 серпня, загинули 20 людей, поранення отримали понад 120 осіб. У місті посилено заходи безпеки на транспорті і в аеропортах.