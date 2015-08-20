Кількість поранених внаслідок вибуху в Каїрі зросла до 22 осіб
Кількість постраждалих від вибуху, що прогримів в ніч на четвер на півночі Каїра, зросла до 22 осіб, серед яких шестеро поліцейських.
За заявами влади, потужний вибуховий пристрій, що знаходився в автомобілі, було приведено в дію дистанційно, передає Бі-бі-сі. Вибух стався недалеко від будівлі, що належить одному з силових відомств Єгипту. В результаті був пошкоджений фасад будівлі.
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Звук вибуху був чутний в багатьох районах єгипетської столиці.
На місці події працюють пожежники, швидка допомога і поліція.
Поки ніхто не взяв на себе відповідальність за цю атаку.
Наприкінці червня і на початку липня в Каїрі сталося два теракти. За липневий вибух біля консульства Італії взяло на себе відповідальність екстремістське угруповання "Ісламська держава". В кінці червня ще один вибух стався біля президентського палацу.