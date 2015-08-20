Кількість поранених внаслідок вибуху в Каїрі зросла до 22 осіб

За заявами влади, потужний вибуховий пристрій, що знаходився в автомобілі, було приведено в дію дистанційно, передає Бі-бі-сі. Вибух стався недалеко від будівлі, що належить одному з силових відомств Єгипту. В результаті був пошкоджений фасад будівлі.

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Звук вибуху був чутний в багатьох районах єгипетської столиці.

На місці події працюють пожежники, швидка допомога і поліція.

Поки ніхто не взяв на себе відповідальність за цю атаку.

Наприкінці червня і на початку липня в Каїрі сталося два теракти. За липневий вибух біля консульства Італії взяло на себе відповідальність екстремістське угруповання "Ісламська держава". В кінці червня ще один вибух стався біля президентського палацу.