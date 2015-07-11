У Каїрі пролунав вибух поряд з консульством Італії

Потужний вибух серйозно пошкодив будівлю італійського консульства в Каїрі, передає Російська служба Бі-бі-сі.

За повідомленнями єгипетської влади, щонайменше, одна людина загинула. Чотири людини поранені.

Державне інформаційне агентство Мена повідомило з посиланням на офіційні джерела, що поруч з будівлею консульства вибухнув автомобіль, начинений вибухівкою.

Поки що ніхто не взяв на себе відповідальність за цей вибух.

Представник консульства повідомив агентству Ассошіейтед прес, що консульство закрите, але ніхто з його цивільних співробітників не постраждав.

У червні в результаті вибуху бомби, закладеної в автомобілі в Каїрі, був убитий прокурор Хішам Бакарат, який відправив до в'язниці й на смерть тисячі ісламістів.

У тому ж місяці вибух прогримів поряд з поліцейською ділянкою, загинули три людини.

Президент Єгипту Абдель Фаттах Сісі обіцяє посилити боротьбу з ісламськими екстремістами

Єгипетська влада бореться з ісламістськими угрупованнями, однак збройні сутички відбуваються в основному на Синайському півострові.

Бойовики-джихадисти в останні два роки убили в Єгипті не менше 600 поліцейських і військових. Вони активізували свої дії після того, як в липні 2013 військові скинули президента Єгипту Мохаммеда Мурсі.

В останні тижні нинішній президент країни Абдель Фаттах Сісі неодноразово виступав з обіцянками посилити боротьбу з екстремістами.

Сотні членів організації "Брати-мусульмани", включаючи президента Мурсі, були засуджені єгипетським судом до вищої міри покарання.

Більшість з них знаходяться в ув'язненні, чекаючи страти.