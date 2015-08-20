Південна Корея привела війська у повну бойову готовність
13:19, 20 серпня 2015Світ
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Південна Корея привела свої війська в стан вищої міри боєготовності після обстрілу з території КНДР.
Reuters
Про це повідомляє «Ренхап».
Як зазначається, після обстрілу південнокорейських військових у бік Північної Кореї було випущено кілька десятків ракет.
Влада Південної Кореї також заявила про проведення екстреного засідання ради нацбезпеки через обстріли гучномовців з боку КНДР.
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Минулого тижня після інциденту з пораненими на кордоні солдатами Південна Корея вперше за 11 років включила на кордоні гучномовці з повідомленнями, спрямованими проти політики Пхеньяну.
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