Південна Корея привела війська у повну бойову готовність

Про це повідомляє «Ренхап».

Як зазначається, після обстрілу південнокорейських військових у бік Північної Кореї було випущено кілька десятків ракет.

Влада Південної Кореї також заявила про проведення екстреного засідання ради нацбезпеки через обстріли гучномовців з боку КНДР.

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Минулого тижня після інциденту з пораненими на кордоні солдатами Південна Корея вперше за 11 років включила на кордоні гучномовці з повідомленнями, спрямованими проти політики Пхеньяну.