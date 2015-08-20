Підозрювані в організації теракту в Бангкоку здалися поліції - ЗМІ

Мова йде про двох чоловіків у білій і червоній футболках, які, як свідчать записи на камерах відеоспостереження, сиділи на одній лавці в храмі з основним підозрюваним. Про це повідомляє Медуза з посиланням на ЗМІ.

За даними каналу Sky News, чоловіки, які прийшли в поліцію, заявили, що працюють туристичними гідами і не мають ніякого відношення до теракту.

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Головний підозрюваний в організації теракту — чоловік у жовтій футболці — залишив, як свідчать записи з камер відеоспостереження, у храмі рюкзак з вибуховим пристроєм.

Вибуховий пристрій спрацював в індуїстському храмі в районі Чідлом в центрі Бангкока 17 серпня. Загинули 20 осіб, близько ста отримали поранення.