Підозрювані в організації теракту в Бангкоку здалися поліції - ЗМІ
Двоє оголошених у розшук у справі про теракт в Бангкоку добровільно здалися поліції, повідомили представники влади Таїланду.
Мова йде про двох чоловіків у білій і червоній футболках, які, як свідчать записи на камерах відеоспостереження, сиділи на одній лавці в храмі з основним підозрюваним. Про це повідомляє Медуза з посиланням на ЗМІ.
За даними каналу Sky News, чоловіки, які прийшли в поліцію, заявили, що працюють туристичними гідами і не мають ніякого відношення до теракту.
Читайте такожУ Бангкоку відкрили пошкоджений унаслідок теракту храм
Головний підозрюваний в організації теракту — чоловік у жовтій футболці — залишив, як свідчать записи з камер відеоспостереження, у храмі рюкзак з вибуховим пристроєм.
Вибуховий пристрій спрацював в індуїстському храмі в районі Чідлом в центрі Бангкока 17 серпня. Загинули 20 осіб, близько ста отримали поранення.