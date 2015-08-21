Соцмережі: співробітник прокуратури, через якого "Вікіпедію" можуть заблокувати в Росії, у 2012 році їздив за кермом нетверезим

Про це повідомляється в соціальних мережах.

"Працівник прокуратури, який подав у суд на Вікіпедію за статтю про приготуванні речовини «чарас», у 2012 катався бухий в Астрахані", - йдеться в повідомленні.

Раніше Роскомнагляд повідомив, що до нього надійшло рішення Черноярського районного суду Астраханської області про заборону поширення в РФ інформації про способи приготування нарковмісної речовини, розміщеної у "Вікіпедії".

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У разі відмови від видалення цих даних ресурс може бути внесений до реєстру забороненої інформації. При цьому, оскільки за рішенням адміністраторів "Вікіпедії" інтернет-ресурс функціонує на основі протоколу HTTPS, що не допускає обмежень доступу до окремих сторінок, заблокованим виявиться весь ресурс.