Глава Пентагону закликав Туреччину докласти більше зусиль для боротьби з ісламістами

Про це заявив глава Пентагону Ештон Картер, передає DT.UA з посиланням на Reuters. Ештон Картер зазначив, що Туреччині необхідно активізувати зусилля із захисту її кордонів з Іраком і Сирією. "Через цей кордон здійснюється забезпечення і переходять бойовики для ісламістів", - сказав глава Пентагону.

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Влада Туреччини наполягає, що буде вести війну проти будь-якого виду тероризму, не тільки проти "Ісламської держави". Зокрема, паралельно з початком авіаударів по ісламістам після нападу на кордоні, Туреччина почала бомбити позиції курдів, що завершило перемир'я між сторонами. Напередодні президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган заявив, що поки не бачить можливості мирного врегулювання питання з курдами.