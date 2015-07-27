Туреччина завдала нових авіаударів по позиціях курдів в Іраку
Турецькі військові 26 липня завдали нових авіаударів по позиціях "Робочої партії Курдистану" в Іраку.
Про це повідомляє Європейська правда з посиланням на Hurriyet Daily News.
Зокрема, турецькі винищувачі F-16 вилетіли з міста Діярбакир на південному сході Туреччини і попрямували у бік тилових баз "Робочої партії Курдистану" на горі Кандиль.
"Приблизно о 21.00 турецькі літаки почали бомбити деякі з наших позицій у двох областях на північ від Дохук і на північ від Ербілі", - заявив представник Робочої партії Курдистану в Іраку Бахтіяр Доган.
Читайте такожКількість жертв вибуху в Туреччині зросла до 28 осіб (фото, відео)Анкара 24 липня почала свою кампанію проти "Ісламської держави" в Сирії, але потім розширила її і на курдів в сусідньому Північному Іраку, які самі різко виступають проти джихадистів.
Перед цим турецькі власті звинуватили курдів у вбивстві двох військових, які загинули в ніч на неділю від вибуху в автомобілі.
Як повідомлялося, влада Туреччини оголосила про термінові консультації НАТО за статтею 4 статуту Альянсу з-за ситуації в країні.