Туреччина завдала нових авіаударів по позиціях курдів в Іраку

Про це повідомляє Європейська правда з посиланням на Hurriyet Daily News.

Зокрема, турецькі винищувачі F-16 вилетіли з міста Діярбакир на південному сході Туреччини і попрямували у бік тилових баз "Робочої партії Курдистану" на горі Кандиль.

"Приблизно о 21.00 турецькі літаки почали бомбити деякі з наших позицій у двох областях на північ від Дохук і на північ від Ербілі", - заявив представник Робочої партії Курдистану в Іраку Бахтіяр Доган.

Читайте такожКількість жертв вибуху в Туреччині зросла до 28 осіб (фото, відео)Анкара 24 липня почала свою кампанію проти "Ісламської держави" в Сирії, але потім розширила її і на курдів в сусідньому Північному Іраку, які самі різко виступають проти джихадистів.

Перед цим турецькі власті звинуватили курдів у вбивстві двох військових, які загинули в ніч на неділю від вибуху в автомобілі.

Як повідомлялося, влада Туреччини оголосила про термінові консультації НАТО за статтею 4 статуту Альянсу з-за ситуації в країні.