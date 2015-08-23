Жертвами вибухів у китайському Тяньцзіні стали 123 людини – ЗМІ

Понад половина загиблих - пожежники, які прибули на місце інциденту, передає російська служба Бі-Бі-Сі.

Згідно з повідомленням, ще 50 осіб є в списках зниклих безвісти, 600 постраждалих досі перебувають у лікарні.

Читайте такожНа хімзаводі в Китаї стався потужний вибух, влада евакуює населення (відео)

Як повідомляв УНІАН, 12 серпня у промисловій зоні міста Тяньцзінь на сході Китаю пролунали 2 потужних вибухи, в результаті чого на місці події почалася пожежа. Через це в атмосферу у великих концентраціях потрапила високотоксична речовина ціанід натрію. Влада Китаю віддала розпорядження про обов'язкову евакуацію людей, що проживають у радіусі трьох кілометрів від промислової зони Тяньцзінь.