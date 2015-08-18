Мешканці постраждалого від вибуху Тяньцзіня повідомили про отруйну піну на вулицях

Про це повідомляє Lenta.ru з посиланням на видання Shanghaiist.

За словами людей, на чию шкіру потрапила піна, вони відчувають печію на обличчі, губах і руках. Деякі говорять про те, що уражені ділянки шкіри весь час сверблять. Лікарям і хімікам поки важко сказати, з чим зіткнулися постраждалі.

Раніше метеорологи заявили, що опади, що випадають в Тяньцзіні, не представляють небезпеки для здоров'я людей. У той же час міська влада побоюється, що через дощ отруйні речовини, що зберігалися на складах у порту, можуть поширитися містом і околицями. За їх даними, в згорілих контейнерах зберігалися понад 40 видів хімікатів, у тому числі 800 тонн аміачної селітри, 500 тонн нітрату калію і 700 тонн вкрай токсичного ціаніду натрію.

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Вибухи і пожежа в портовому місті Тяньцзіні, розташованому на південний схід від Пекіна, відбулися 12 серпня. Причиною НП, імовірно, стала детонація вибухових речовин у контейнері на території порту. За оцінками китайського сейсмологічного центру, потужність одного з вибухів склала 21 тонну в тротиловому еквіваленті, другого — три тонни.