Вікіпедія: блокування однієї статті зачепить весь сайт

Про це повідомив директор некомерційного партнерства Вікімедіа.ру Володимир Медейко, передає Бі-бі-сі. За його словами, рішення Роскомнадзору вплине на роботу всього ресурсу.

Читайте такожРоскомнагляд вирішив заблокувати сторінку у Вікіпедії

Вікіпедія використовує захищений протокол, який не дозволяє провайдерам та іншим особам, які знаходяться між користувачем ресурсу і ресурсом, визначати, які сторінки він читає, які дані передає і отримує. Доступу не буде у користувачів по всіх сторінках ресурсу", - сказав він в інтерв'ю радіостанції "Говорить Москва".

Сьогодні Роскомнагляд звернувся до операторів зв'язку з вимогою заблокувати сторінки в російськомовній Вікіпедії, на яких опублікована інформація про наркотики. У Роскомнагляді раніше також повідомляли, що блокування окремої сторінки інтернет-енциклопедії може призвести до блокування всієї Вікіпедії через особливості функціонування протоколу HTTPS.