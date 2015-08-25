У Латвії вилучили з продажу глобуси з Кримом у складі Росії
08:21, 25 серпня 2015Світ
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У більшості магазинів латвійської торговельної мережі Maxima продавалися глобуси, на яких півострів Крим зображений у складі Російської Федерації.
У магазині продавалися кілька видів глобусів / LVJC
Про це повідомляє Delfi.
За словами представника SIA Maxima Latvija Яніса Бесеріса, глобуси були вироблені у Польщі. "У магазинах доступні глобуси восьми видів - це стверджував постачальник глобусів. Зазначений державний поділ (Крим у складі Росії) є тільки на одному з видів глобусів", - цитує Бесеріса видання.
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На прилавках зазначена продукція з'явилася наприкінці липня. В даний час торгівля нею припинена, повідомляє Delfi.
Як повідомляв УНІАН, раніше у посольстві України у Латвії назвали батискаф з Путіним вдалим образом для Росії.
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