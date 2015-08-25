Проблеми Росії загрожують економіці Фінляндії опинитися у числі найслабших у ЄС

Фінляндія може стати однією з найслабкіших економік в Європейському союзі через нездатність побудувати конкурентний ринок праці, повідомляє Bloomberg міністр фінансів Александр Стабб.

Він додав, що ситуація є такою, що викликає "схвилювання".

Стабб попереджає, що ситуацію можна виправити шляхом запровадження структурних реформ. За даними уряду, внаслідок економічних проблем сусідньої Росії втрати Фінляндії на експорті товарів до східного сусіда за перше півріччя 2015 року становлять 35%.

Читайте також У МЗС Фінляндії закликали не забувати конфлікт в Україні на тлі інших криз

Прем'єр-міністр Фінляндії Юха Сіпіля заявив, що урядом готується пропозиції для вирішення ситуації.

"Ми повинні знаходитися в зоні євро. В нас немає інших варіантів, тому змушені шукати способи врегулювання в середині єврозони", - сказав прем'єр.

Раніше УНІАН повідомляв, що бюджет Фінляндії наступного року буде складено згідно з урядовою програмою і, незважаючи на критику, заплановані скорочення не будуть скасовані.

Головна мета наступних років уряду країни – зупинити процес зростання заборгованості Фінляндії.