Депутати від коаліції пропонують засудити дії Росії на Кавказі

Народні депутати України від демократичної коаліції пропонують Верховній Раді України засудити дії Російської Федерацієї щодо визнання самопроголошених республік Абхазії й Південної Осетії.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Громадянської партії “Пора”, у ВР зареєстрований проект Заяви Верховної Ради України щодо визнання Російською Федерацією самопроголошених республік Абхазії й Південної Осетії. Автори проекту - народний депутат від фракції “Наша Україна – Народна Самооборона» Владислав КАСЬКІВ та народний депутат від БЮТ Андрій ШЕВЧЕНКО.

Проектом заяви передбачається «засуджуюча позиція Верховної Ради України щодо низки рішень керівництва Російської Федерації, які де-факто ставлять під сумнів територіальну цілісність Грузії», повідомляє прес-служба.

Це стосується, зокрема, рішень палат Державної думи РФ та практичної діяльності російських органів державної влади зі встановлення відносин з керівництвом самопроголошених республік Абхазії й Південної Осетії, визнання Російською Федерацією документів, виданих фактичним керівництвом цих регіонів.

«Ми заявляємо, що діяльність, спрямована на порушення територіальної цілісності Грузії, не відповідає нормам міжнародного права. Така діяльність може призвести до масштабної дестабілізації в регіоні, завдати непоправної шкоди його мирному розвиткові та створити вибухонебезпечний прецедент для регіону, в тому числі й для самої Російської Федерації. Крім того, така діяльність підважує авторитет миротворчої діяльності Російської Федерації в даних регіонах, на яку їй було надано мандат», - зазначається в проекті заяви.

Як повідомлялося, президент РФ Володимир ПУТІН 16 квітня доручив уряду розробити заходи з надання наочної допомоги населенню невизнаних республік і взаємодіяти з фактичними органами влади Абхазії та Південної Осетії. Грузія зажадала переглянути це рішення і звернулася за підтримкою до зарубіжних партнерів.