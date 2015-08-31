BBC: У Непалі провели гей-парад

Вони вимагають закріпити права представників ЛГБТ-спільноти у конституції, повідомляє BBC Україна.

До барвистої акції із танцями на вулицях міста долучилися сотні людей.

Серед іншого вони вимагають законодавчого закріплення права на одностатевий шлюб, на усиновлення дітей гей-парами, права на купівлю спільної власності та можливість отримувати майно у спадок.

У той час, як гомосексуальність залишається злочином у багатьох країнах півдня Азії, Непал декриміналізував це явище у 2007 році.

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Цього року у країні дозволили вказували "іншу" стать у паспорті для тих, хто не ідентифікує себе ні з чоловіками, ні з жінками.

Однак є нарікання на те, що ці паспорті складно отримати.

Впродовж останніх тижнів у Непалі відбулася низка протестів проти проекту нової конституції країни.

Зокрема представники етнічних меншин стверджують, що основний закон, який має поділити країну на сім федеральних штатів, дискримінуватиме їх і не надає достатньої автономії.